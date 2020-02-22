Heyecan dorukta! Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta 3 puan mücadelesi verecek. Sergen Yalçınlı Beşiktaş zirveden kopmamak için galibiyet arayacak. Trabzonspor ise deplasmanda kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta yüksek ateş nedeniyle Adem Ljajic maçın kadrosuna alınmadı. Trabzonspor tarafında ise Obi Mikel sarı kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR 11'LER...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

VODAFONE PARK'TA 40 BİN KARTAL!

Kara Kartal’da, Sergen Yalçın’ın gelişi ve ara transferde Kevin-Prince Boateng’in alınmasının ardından taraftarın iç saha maçlarına ilgisi de arttı. Trabzonspor’la bu akşam oynanacak mücadele öncesinde bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın tüm biletlerini satan Beşiktaş, Bordo- Mavililer’le oynanacak karşılaşmaya kapalı gişe çıkacak.

Hafta başında satışa sunulan biletleri 2 günde tüketen Siyah-Beyazlı futbolseverler, takımlarının şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam edebilmesi için hayati önem taşıyan maçta Sergen Yalçın ve öğrencilerine tam desteklerini verecek. 42 bin kapasiteli Vodafone Park’ın Beşiktaş’a ait olacak yaklaşık 40 binlik bölümünün bugün tamamen dolması bekleniyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ KARŞISINDA İLK PEŞİNDE!

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 36 sezon sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılması halinde 1983'den sonra rakibi karşısında üç maç üst üste kazanmış olacak. Trabzonspor, rakibi Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak.



