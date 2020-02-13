Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair yapılan açıklamanın ardından bir bildiri yayınlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Beşiktaş'tan TFF'ye yapılan çağrı şu şekilde:

- Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi

- IFAB'tan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması

- MHK'nin TFF Yönetim Kurlu'na tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması

- Maçlarda yaşanan pozisyonları youmlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması

- VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi...

Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirmediği takdirde TFF ve tüm kurulların gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz.