Futbolculuğundan sonra teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu da Beşiktaş’ta gören Sergen Yalçın, taraftarlara verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyor. Tarihi şampiyonluğun ardından Milliyet’e konuşan siyah-beyazlı hoca ilk olarak geçen yıl statta düzenlenen imza töreninde yaşadıklarını hatırlattı, “O gün tribünleri dolu görünce ‘üzerimizde ağır bir yük var’ demiştim. Ne mutlu bana o yükü hep birlikte kaldırdık” ifadelerini kullandı.









‘Sorunları biliyorduk’

Sergen Yalçın sezona kötü başlamalarına rağmen şampiyonluk için hep umutlu olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Sorunların ne olduğunu biliyorduk. O nedenle umutluyduk. İlk yarıda milli ara ve bay haftamızı iyi değerlendirerek lige yeniden başladık. Benim endişem son milli araydı. Sezonun son haftaları, yorgunluk ve pandemi bizi zorladı. Ama şükürler olsun başardık, bahanelere sığınmadık. Oyuncularım çok büyük bir özveri gösterdiler” diye konuştu.

‘Hedefimiz çifte kupa’

Kendileri için sezonun bitmediğine vurgu yapan Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanmak istediklerinin altını çizdi. Beşiktaş’ın teknik patronu, “Kupayı da kazanmak istiyoruz. Sezonu çifte kupayla kapatmak elbette çok daha güzel olacaktır. Yorgunuz ama bu tatlı bir yorgunluk. Ben teknik adamlığımın en güzel günlerini yaşıyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu mutluluğu onların sayesinde yaşıyorum. İnşallah sezonu çifte kupayla kapatırız” dedi.