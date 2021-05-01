Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatatyspor'u 7-0'la geçen Beşiktaş'ta teknik direkteör Sergen Yalçın, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray derbisi öncesinde de Aboubakar ve Gökhan Töre'nin kadroda olabileceğinin sinyalini verdi.

İşte Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa yaptığı o açıklamalar:

Kazanmak çok önemliydi. Özellikle bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazlasını ifade ediyordu bizim için. Özellikle ligin flaş takımına karşı iyi oynadık. Skor biraz fantastik oldu. Erken gelen gol biraz farklılaştı oyunu. Bulunduğumuz pozisyondan ötürü bu skor oluştu. Herkesle eşit şartlarda oynayacağız diğer maçları. Çünkü eşit şartlarda oynamıyoruz. İnşallah kalan maçlarda da iyi sonuçlar alarak sonucu görürüz.

İnşallah bu 3 maçta 4 puanı alabiliriz. Aboubakar ve Gökhan da gelir belki haftaya. Antrenmanlara da başlayabilir hafta içinde. Sezon başından bu yana çok zorluklarla geldik buraya kadar.

N'Koudou ile ilgili bir şey söylemek erken. Bir şeyler hissediyorum dedi ama MR'dan sonra onun da durumu belli olur.

Bazen söylediğim şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Biz de insanız. Çok zor bir iş yapıyoruz. Başarı ve başarısızlığın artıları da eksileri de çok fazla oluyor. Kimsenin işi kolay değil. 1 senedir seyircisiz oynuyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah final bölümünü görüp o mutluluğu yaşarız.







