Son dakika | Beşiktaş spor haberleri - 25 Eylül Çarşamba

Fikret Orman'ın ardından Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? Beşiktaş'ta kimler başkan odayı olmaya hazırlanıyor. Fikret Orman'ın gidişini Fanatik yazarları nasıl yorumladı? Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Fikret Orman'dan sonra göreve devam edecek mi? Beşiktaş'ta neler yaşanıyor? İşte 25 Eylül Çarşamba son dakika Beşiktaş spor haberleri ve detaylar bu sayfada...

ORMAN'IN EVİNDE KRİTİK TOPLANTI!

Beşiktaş'ta istifa kararı aldığını belirten başkan Fikret Orman'ın bu şok kararıyla ilgili kritik bir toplantı yapıldı.

Orman'ın evindeki toplantıya teknik direktör Abdullah Avcı ve asbaşka Serdal Adalı da katıldı. Adalı, Orman'dan kararını bir kez daha düşünmesini istedi.

Avcı: Sorumluluk bende!

Söz alan bir diğer isim Abdullah Avcı ise, "Görev bırakılıyor ise bunun sorumluluğu tabii ki ben ve ekibimde. Bizim için bırakmak bir seçenekse bunda sıkıntı yok." şeklinde görüş bildirdi.

"Kararım kesin"

Başkan Orman ise, "Kararım kesin. Kimsenin benim yüzümden zorda kalmasını istemem. Çalışanların önünde engel olamamç Bu şahsi bir karardır." dedi.

Fanatik Özel / Orhan Yıldırım

ORMAN'DAN AVCI'YA: GÖREVİNE DEVAM ET!

Basın toplantısında istifa edeceğini açıklaması gündeme bomba gibi düşen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Abdullah Avcı ile biraraya geldi.

Abdullah Avcı ile bazı yöneticiler dün gece geç saatlerde Başkan Orman’ın evine gitti. Orman burada Avcı ile helalleşirken görevinin başında kalmasını tavsiye etti.

Fikret Orman’ın tecrübeli çalıştırıcıya “Ben bırakıyorum ama sen görevine devam et. Bu takımda uzun vadede başarılı olacağına inanıyorum. Malesef böyle bir olay yaşandı ama bu idari bir durum. Saha içi başka. Bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum” dediği öğrenildi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş ile anlaştığı dönemde düzenlenen basın toplantısında, “saha içerisinde kalacağım” diyerek işinin teknik direktörlük olduğunu vurgulamıştı.

(Milliyet)

EN KUVVETLİ ADAY AHMET NUR ÇEBİ!

Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz mayıs ayındaki seçim öncesi, "Orman varken ben aday olmam ancak bir sonraki kongrede adayım" demişti.

Çebi, Orman'ın ayrılışı sonrası Beşiktaş başkanlığı için en güçlü isim konumunda. Taraftarlar, dün sosyal medyada Çebi için "Gün senin günündür, çıkın aday olun" paylaşımında bulundu.

Mevcut yönetimde 2. başkanlık görevini yürüten Serdal Adalı da bir diğer güçlü aday. Adalı 2013'te Orman'a karşı aday olmuş ancak seçimi kaybetmişti. Başkanlık için adaylığını resmen açıklayan ilk isim ise son seçimde Orman'a karşı yarışan Hürser Tekinoktay oldu.

(Milliyet)

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERLERİ VASATI AŞAMADI!

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta yeni transferler takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Ligin ilk 5 haftasında bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşadı. A Milli Takım’ın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş’in yerine Medipol Başakşehir’den Abdullah Avcı’nın getirildiği Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi.

Ricardo Quaresma, Gary Medel, Adriano Correia ve Mustafa Pektemek gibi tecrübeli futbolcularla yollarını ayıran siyah-beyazlılar; Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N’Koudou, Victor Ruiz, Douglas Santos, Pedro Rebocho ve Tyler Boyd’u kadrosuna kattı. Yeni transferlerden beklediği performansı alamayan Beşiktaş, saha sonuçlarıyla da taraftarını üzdü.

N’Koudou ve Diaby’nin skora katkısı yok

Beşiktaş, hücum hattında oynayan yeni transferleri N’Koudou ve Diaby’den skor katkısı alamadı. İngiltere’nin Tottenham takımından kadroya dahil edilen Fransız N’koudou ve Portekiz’in Sporting Lizbon ekibinden alınan Malili Diaby, oynadıkları maçlarda siyah-beyazlı takım adına skoru değiştiremedi. Ligde 4 maçta 254 dakika süre bulan N’Koudou ile 2 müsabakada 135 dakika sahada kalan Diaby, siyah-beyazlı formayla henüz gol sevinci yaşayamadı. İki futbolcudan Diaby, skor katkısı verememesinin yanı sıra etkisiz futboluyla da taraftarın tepkisini çekti.

Elneny, ilk maçında kızardı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Muhammed Elneny, forma giydiği ilk maçta kırmızı kart gördü. İngiltere’nin Arsenal takımından transfer edilen Mısırlı orta saha oyuncusu, ilk maçına 3-2 kaybedilen Gazişehir Gaziantep müsabakasında çıktı. İlk dakikalarda 10 kişi kalan ve 1-0 geri düşen Beşiktaş’ta Elneny, maçın 75. dakikasında rakibine tekme atarak takımını bir kişi daha eksik bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 27 yaşındaki futbolcuya, yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza verdi.

Ruiz sakatlandı

Beşiktaş’ın yeni transferleri arasında en istikrarlısı olan İspanyol stoper Victor Ruiz, ise sakatlığı nedeniyle kritik dönemde takımını yalnız bıraktı. Sezonun ilk 4 haftasında forma giyen Ruiz, tüm maçlara ilk 11’de başladı ve doksanar dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Slovan Bratislava maçında sakatlandı ve 5. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemedi.

Ruiz, yeni transferler arasında en fazla forma giyen isim olmasına rağmen Beşiktaş forma giydiği maçların 3’ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip, Ruiz’in oynadığı Göztepe, Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivaspor maçlarında 7 gol yedi ve sadece 4 puan çıkarabildi.

Boyd da yedek düştü

Geçen sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde kiralık olarak görev yapan ve sezon başında Beşiktaş’a transfer olan Tyler Boyd da performansı tartışılan oynayan futbolculardan biri oldu. Siyah-beyazlı ekibin Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’ten transfer ettiği sol kanat oyuncusu, ligin ilk 4 karşılaşmasında skora katkı yapma başarısı gösteremedi. Boyd, etkisiz futbolunun ardından Slovan Bratislava ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında yedek kaldı.

Rebocho 4 dakika süre aldı

Beşiktaş’ın Fransa 1. Lig ekiplerinden Guingamp’dan kiraladığı Pedro Rebocho ise forma bulmakta zorlandı. Portekizli sol bek, Süper Lig’de sadece Çaykur Rizespor karşısında şans buldu. Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında yedekler arasında yer alabilen Rebocho, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak 4 dakika süre alabildi.

Yeni transferlerin performansı

Siyah-beyazlı takımın 7 yeni transferinin Süper Lig’deki performansı şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol

Ruiz 4 4 360 -

N’Koudou 4 2 254 -

Boyd 4 3 220 -

Diaby 2 2 135 -

Douglas 2 1 110 -

Elneny 1 1 75 -

Rebocho 1 - 4 -

ORMAN ZİRVEYİ DE GÖRDÜ! DİBİ DE...

Fikret Orman dönemi eksileriyle artılarıyla futbol kamuoyunun önünde dururken, ekonomik anlamdaki veriler herkesin dikkatini çekiyor. 2012 yılında göreve geldiği Beşiktaş’ta başkanlığı boyunca hem sportif anlamda önemli başarılar gören hem de ekonomik konularda kulübe iyi bir süreç yaşatan Orman, son 2 yıllık süre zarfında ise adeta dibe kadar indi.

Fikret Orman’ın en bariz örneği, 2013 yılında başlattığı ‘FEDA’ dönemi oldu. 2015-16 sezonunda Şenol Güneş öncülüğünde altın günlerine koşan Kartal’da özellikle üst üste gelen 2 şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarısıyla gelirler kulüp tarihinin en iyi rakamlarına ulaştı.

Deloitte Futbol Para Ligi’nde 2017-18 sezonunda 165.7 milyon euroluk gelirle en iyi 30 takım arasında 26. olan siyah-beyazlılar, en iyi Türk takımı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 7 yıllık başkanlık döneminde futbolcu satışlarından kulübe 100 milyon euroyu aşkın bir para kazandıran Fikret Orman, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde son 16 tura kalınmasıyla 50 milyon euroluk bir gelirle kulüp tarihinin en iyi Avrupa kazancını gördü.

Bununla beraber şampiyonluk sürecinde 93 milyon TL kulüp kasasına girdi. Son 2 yıllık süre zarfında ise işler tamamen değişti. Beşiktaş’ta Fikret Orman, artan faiz oranları, döviz kurundaki ciddi dalgalanmalar, sportif anlamda 2 yıl şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalınması ile yeniden ağır bir buhranın içine düştü. Son olarak da 2020 Ocak dönemine kadar kulübü 500 milyon TL’lik bir ödemenin beklemesi geleceğin ne kadar sıkıntılı olduğunun en belirgin göstergesi gibi duruyor.

‘Feda’ ve ‘Menemen’

Fikret Orman’ın ekonomik açıdan hayata geçirmek istediği planlar 2013 yılında adım adım başlatıldı. Kulübün maaş ve giderlerini kontrol etmek için kadro özel olarak tasarlandı. Genç ve gurbetçi futbolcular alındı. 2013-14 sezonuyla ‘Feda’ dönemi hayata geçirildi. Hatta adeta bir reklam kampanyası gibi teknik direktör Samet Aybaba öncülüğünde Nevzat Demir Tesisleri’nde ‘menemen’ sofraları ön plana çıkarıldı.

Vodafone Park gelişmesi

Başkan Fikret Orman’ın görevi süresince tarihi bir olay yaşandı. İnönü Stadı’nın yerine 4 yıllık inşaat süresi sonrasında Vodafone Park yapıldı. Avrupa çapında bir tesis Beşiktaş’a kazandırılırken hem sportif hem ekonomik artılar oldu. Vodafone Park’ın kombine satışları, bilet satışları, Müze turları, kulüp mağazaları ve stat içerisindeki restoranlarla Beşiktaş, Vodafone’un da desteğiyle yıllık 10 milyon doları bulan bir gelir gelişimi yaşandı.

'Come To Besiktas’ kampanyası

Beşiktaş’ın Fikret Orman başkanlığı ve Şenol Güneş teknik direktörlüğünde altın günlerini yaşadığı 2015-18 arasında hem ekonomik gelişmeler hem de uluslararası kampanyalar çok ciddi getiriler sağladı.

Adriano, Pepe, Negredo, Lens gibi yıldız transferlerinin çok olduğu 2017’de uluslararası ölçekte ‘Come To Besiktas’ reklamları ve klipleri yayınlandı. Siyah-beyazlılar yine aynı dönemde Uzakdoğu turlarıyla tüm dünyaya yayılmak istedi. Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinde taraftar edinmek isteyen Başkan Orman, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde gelen başarılarla öne çıktı.

100 milyon euroluk satış

2012 yılından itibaren 100 milyon euroyu aşan bir transfer satışı gören Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman, 2017-18 sezonu genelinde 33.8 milyon euroyu gördü. Özellikle Cenk Tosun’un Everton’a 22.5 milyon euroya satılması kulüp rekorlarından biri olarak kayıtlara geçti. 2015-16 sezonunda da Demba Ba’nın Çin’e 13.5 milyon euroya satıldığı siyah-beyazlılarda, 2016’da da Jose Sosa, Milan’a 7.5 milyon euroya gitti.

Tek tek kapandı

Ekonomik anlamda ciddi gelişmelerin olduğu 2015-18 arasından sonra Beşiktaş’ta yaşanan durgunluk her anlamda hissedildi. Sadece sporcu maaşları değil kulübün personelleri de etkilendi. İlk olarak Beşiktaş Dergisi, basılı yayın hayatını durdurdu ve sadece dijitalde devam etme kararı aldı. Ardından Beşiktaş TV’de tamamen kapandı. Ciddi bir personel hamlesiyle küçülmeye giden siyah-beyazlılar, zorlanmaya başladı.

Sponsorlardan 628 milyon TL

Beşiktaş’ta Fikret Orman döneminde 2015-16 sezonunda sponsorluk rekoru kırıldı. 12 farklı sponsordan 628 milyon TL gelir elde edildi. Vodafone başta olmak üzere Adidas ve Beko gibi önemli firmalarla anlaşıldı.

Yamantürk'le erken buluşma

Basın toplantısında “Tevfik Yamantürk ile konuşacağım” açıklaması yapan Fikret Orman, dün akşam Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı ile biraraya geldi. Bu görüşmede Yamantürk’ün Orman’a en azından sezon sonuna kadar görevinin başında kalmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

(Milliyet)

ŞANSAL BÜYÜKA'DAN ORMAN AÇIKLAMASI!

Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın ayrılık kararını değerlendirdi.

İşte Büyüka'nın yaptığı açıklamalar:

Beşiktaş Başkanlığı’ndan istifa eden Fikret Orman’ın yedi yıllık döneminde her gününü “günahlarla dolu” saysak bile bir “sevabı” bütün günahlarını siler süpürür. Beşiktaş tarihine anıt gibi dikilen stadı ne çabuk unuttuk? O stadı yapmak için, o günün şartlarında işe başlamak için paradan önce “mangal gibi yüreğe” ihtiyaç vardı. Fikret Orman bu cesareti gösterdi. Ahmet Nur Çebi ile kol kola girdi, “yokluktan” muhteşem bir stat yarattı. O günleri hatırlarım. Ayağında çizmeler, kafasında baret, bazen sabahın 06’sı, bazen gecenin yarısı bir işçi gibi, o statta nasıl çalıştığını, nelere katlandığını, hangi engelleri aştığını çok iyi bilirim.

Ama ne yaparsanız yapın, hangi kalıcı ve unutulmaz esere imza atarsanız atın, her şey sahada alınacak sonuca bağlı... Ülke olarak öyle bir futbol ortamı içindeyiz ki, bazen bir gol bin ayıbı örtüyor. Bazen bir kötü sonuç, yapılan her şeyi silip süpürüyor.

Unutulmasın, belki de Metin-Ali-Feyyaz’dan sonra kurulan en iyi kadronun mimarı Fikret Başkan’dı. İki şampiyonluk, unutulmaz futbol, Şampiyonlar Ligi’nde yenilgi almadan gruptan çıkış, Avrupa’nın birbirinden önemli yıldızlarının Beşiktaş forması giymesi hep Fikret Orman döneminde oldu. Elbette stat yapımı, pahalı kadrolar Beşiktaş’ın da belini büktü. Her kulübün yaşadığı sıkıntıyı Beşiktaş da yaşamaya başladı. Son yapılanmada bazı kulüpler % 100 yararlanırken, Beşiktaş yapılanma anlaşmasına rağmen ancak bu Başkan Fikret Orman’ın istifa kararı almasının Başakşehir maçındaki tepkilerle ilgisi yok. Başkan istifa kararını pazar günü aldı ve bunu başkan yardımcısı Serdar Adalı’nın annesinin cenazesinde yakın çevresine söyledi. Başkan kendisini yıpratmak için takımı ve Abdullah Hoca’yı hedef alanlara daha fazla fırsat vermemek için bu yolu seçti. Kim hangi eleştiriyi yaparsa yapsın, benim kendimce bir görüşüm var. 40 yılı aşkın meslek hayatımda futbol dünyasının içinde ne insanlar, ne başkanlar gördüm. Öyle başkanlar vardı ki ne insan, ne başkandılar. Bazıları insan oldu, başkan olamadı. Bazıları başkan oldu, insanlıktan nasibini alamadı. Gene söylüyorum, maksatsız, plansız, programsız eleştirilere saygılıyım. Ama kendi açımdan son noktayı koyayım; Fikret Orman’ı iyi insan, iyi başkan olarak hatırlayacağım. Ne demişler; at ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır. (Skorer)

VITOR HUGO'DAN OLAY BEŞİKTAŞ İTİRAFI!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde uzun bir süre Vitor Hugo'nun peşinden koşmuş ancak bitti denilen transfer son anda suya düşmüştü. Daha sonrasında 5,5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle ülkesinin takımlarından Palmeiras'ın yolunu tutan 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacıdan Siyah Beyazlılar'la ilgili flaş bir itiraf geldi. ESPN Brezilya'nın sorularını yanıtlayan Hugo, söz konusu süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

"Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina'da oynuyordum ve takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı. Takımın yeni genel menajeri, iş yaptığını göstermek için bazı oyuncuları alıp satıyordu. Bu sırada kendime takım aramam söylendi. Beşiktaş'la görüşüyorduk ve transfer neredeyse bitiyordu. Ben de Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti."



