Son dakika Beşiktaş spor haberleri | 13 Eylül Cuma

Beşiktaş spor haberleri Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından büyük merak konusu. Bu hafta Gazişehir ile karşılaşacak Beşiktaş ile ilgili tüm detaylı haberler ve gelişmeler burada... İşte 13 Eylül Cuma son dakika Beşiktaş spor haberleri ve tüm detaylar...

BURAK YILMAZ KRİZİ!

Beşiktaş’ın golcü futbolcusunun en erken Trabzonspor karşılaşmasında oynayacak olması Abdullah Avcı’nın tüm planlarını alt üs etti. Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.

Kartal'da Burak Yılmaz krizi yaşanıyor... Golcü futbolcunun henüz hazır olmaması ve en erken Trabzonspor maçında oynayabileceğinin açıklanması moralleri bozdu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim

NECİP'TEN FLAŞ BAŞVURU

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynamak için başvuru yaptı. Kosova'nın teklifini 3 sene önce reddeden ancak Türkiye'den beklediği çağrıyı alamayan Necip, gerekli evrakları hazırlamaya başladı. Kosova basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, avukatıyla beraber Kosova Futbol Federasyonu ile iletişime geçti.

(Sabah)

BEŞİKTAŞ'IN GAZİŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'İ...

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan siyah beyazlılar, 4 puan topladığı 3 haftanın sonunda averajla 8'inci sırada yer alıyor. Seri galibiyetler alarak daha üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş'ın Gazişehir karşısında galibiyetten başka hedefi bulunmuyor.

Burak Yılmaz'ın beklenenden uzun süren sahalara dönüş sürecinin ilk 3 haftasında Güven Yalçın'ı değerlendiren Avcı, yeni transfer Diaby'i de oynatmanın planlarını yapıyordu. Ancak Mali'li oyuncunun takımla sadece 4 antrenmana çıkması uyum açısından Avcı'yı düşünmeye iten bir etken. Bu sebeple Gazişehir karşısında santrforda yine Güven Yalçın'ın oynaması birinci seçenek olarak görünüyor.

Tecrübeli teknik adamın seçenek belirlemek zorunda kalacağı bir diğer mevki de sağ açıkta olacak. Milli takımdan dün dönen Tyler Boyd'un yorgunluğunun yanı sıra ilk üç maçta bekleneni verememesi, sağ açıkta Lens'in, sol açıkta da N'Koudou'nun 11'e yazılması demek olacak. Orta sahada sakatlığı geçmeyen Oğuzhan'ın yerine yeni transfer Elneny'i sahaya sürecek olan Avcı, Dorukhan'ın yine 8 numarada Adem Ljajic'i de 10 numarada görevlendirecek. Defans hattında değişiklik yapmayı düşünmeyen Abdullah Avcı'nın geri dörtlüsü yine Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Caner Erkin'den oluşuyor.

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantepsor karşısındaki muhtemel 11'i; Karius-Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Caner-Elneny-Dorukhan-Lens-Ljajic-N'Koudou ve Güven Yalçın şeklinde.

ORTA SAHA'NIN GÖBEĞİ BOŞ KALDI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Gazişehir maçında orta sahada oynatmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup'un sakatlığını atlatamamasının ardından Dorukhan Toköz'ün de milli takımda sakatlanması planları bozdu. Göztepe maçından beri takımdan ayrı olan Oğuzhan, milli arada da istenilen seviyeye gelemedi. Dorukhan da adale sakatlığı ile dönünce Avcı yeni arayışlara yöneldi.

Dün yapılan antrenmana katılmayan Dorukhan'ın durumu bugün yapılacak son testlerin ardından belli olacak. Şayet Dorukhan'dan istenilen geri dönüş alınamazsa Avcı'nın önünde iki aday var. Bu isimlerden ilki sakatlıktan yeni çıkan ve hafta başından beri idmanlarda yer alan Atiba. Kamp döneminin yıldızı parlayan gençlerinden Erdem Seçgin de bir başka alternatif....

(Sabah)

ORMAN'DAN GÖNDERME!

Mersin Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla buluşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, burada flaş bir açıklama yaptı.

Orman yaptığı açıklamada, “Maçlar sahada oynanıyor. Bazı zamanlar başkanlar dışarıda oynamaya da kalkıyor ama biz sahada kalması için uğraş veriyoruz” dedi.

Orman’ın sözlerinin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e gönderme olduğu iddia edildi.

Fikret Orman ayrıca Orman, 12 Ekim’de Adana Demir ile deplasmanda hazırlık maçı oynayıp Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerle buluşacaklarını belirtti.

HUTCHINSON: ZAMANA İHTİYACIM VAR!

Beşiktaş’ın Avusturya kampında kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Atiba Hutchinson, hafta başında takımla çalışmalara başlamıştı.

36 yaşındaki oyuncu Abdullah Avcı’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı’nın yarın oynanacak Gazişehir mücadelesinde görevlendirmeyi düşündüğünü ilettiği Kanadalı futbolcunun, henüz kendisini tam olarak hazır hissetmediğini hocasına ilettiği kaydedildi.

Atiba’nın “Form olarak kötü durumda değilim. Ama takımda tam kapasitemle görev yapabilmem için biraz daha zamana ihtiyacım var” sözlerini sarf ettiği bildirildi.

Gökmen Özcan

ELNENY: MESUT'U BEŞİKTAŞ'A ÇAĞIRDIM!

Kartal’ın Bologna’ya giden Gary Medel’in boşluğunu doldurmak için İngiliz devi Arsenal’den kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'a konuşurken birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte her açıdan çok güzel bir ortam bulduğunu belirten 27 yaşındaki Mısırlı yıldız, Beşiktaş forması altında başarılara imza atmak istediğini dile getirdi. İşte Elneny’nin sözleri...

-Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum. İlk günden itibaren Beşiktaş taraftarı sevgisini gösterdi. Bunun için taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Benim öncelikle görevim takıma yardımcı olmak. Burada iyi oyuncular ve güzel bir ekip var. Türkiye’de ve Avrupa’da başarılar elde etmek istiyoruz. Bu takımın Avrupa Ligi’ni kazanma potansiyeline sahip olduğunu görebiliyorum.

‘Taraftar çok iyi’

-Takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra ilk olarak şunu fark ettim; Hocamız Guardiola ve Klopp tarzı futbol oynatmaya çalışıyor. Topa sahip olmaya çalışıyor. Uzun topu sevmiyor. Topu gereksiz yere kaybetmeyi sevmiyor. Kaybettiğimiz zaman en kısa zamanda o topu geri almaya çalışıyor. Futbol daha da zor bir hale geldi ama şu bir gerçek ki topa sahip olursanız gol yemezsiniz. Hocamız topun arkasından koşmayı değil, topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bu durum benim de çok sevdiğim bir tarz.

Avcı, Klopp ve Guardiola gibi

-Beşiktaş’a gelmeden önce Abdullah Avcı’nın nasıl bir sistem kullandığını bilmiyordum. İlk idmandan sonra menajerimi arayıp çok mutlu bir şekilde, ‘Benim oynamaktan keyif aldığım futbol burada oynanıyor’ dedim. Gün geçtikçe de ne kadar doğru bir karar verdiğimi fark ettim. Hocanın çok iyi gözlemleri var ve Abdullah Avcı’nın neden en değerli hocalarla isminin kıyaslandığını artık çok daha iyi biliyorum. Ayrıca Abdullah Avcı beni neden çok istedi onu da daha iyi anlıyorum.

-Beşiktaş taraftarını çok iyi biliyorum. Zaten statta da bulundum. Onlarla ilgili ilk izlenimim beni çok şaşırttı, çünkü tezahüratı hiç bırakmıyorlar. Takıma çok büyük bir destekleri oluyor ve bu gerçekten de bizler için çok önemli. O nedenle o büyük desteği arkamda hissederek oynamayı çok istiyorum. Bizi her maçta desteklemeye devam etsinler. Çünkü biz her maçta elimizden geleni yapacağız. Her şeyi beraber başaracağız ve inşallah onların desteğiyle tüm kulvarlarda başarılar elde edeceğiz.

Aileden futbolcu

-Kendime ‘futbolcu olmasaydım ne olurdum’ diye hiç sormadım. Çünkü futbolun içinde olan bir aileden geliyorum. Babam futbolcuydu. Onun babası da futbolcuydu. Ailem futbola çok önem veriyor. Hatta kız kardeşim bile futbol oynuyor. O yüzden aklıma futbol ha rici bir meslek gelmedi. Futbola 3 yaşımda sokaklarda başladım.

Avcı, Klopp ve Guardiola gibi

‘Mesut Özil’i de çağırdım’

Mısırlı yıldız, Arsenal’den takım arkadaşı Mesut Özil’in de Beşiktaş’la anlaşması yönünde kendisine tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Mesut’la çok yakın arkadaş olduklarını kaydeden Mohamed Elneny, “Mesut çok sevdiğim ve değer verdiğim bir dostum. Orada çok güzel anılarımız oldu. Elbette Beşiktaş’a gelmeden önce kendisiyle konuştum. Mesut sonuç olarak Türk ve Türkiye’yi bilen biriyle konuşmak ve ona danışmak istedim. Mesut düşünmeden gitmemi söyledi zaten. Buraya geldikten sonra onu aradım. ‘Beşiktaş çok büyük bir kulüp buraya mutlaka gelmelisin’ dedim” ifadelerini kullandı.

‘Salah benim kardeşim’

Mohamed Elneny’ye, Basel ve Mısır Milli Takımı’nda uzun yıllar birlikte top koşturduğu Mohamed Salah’la ilgili düşüncelerini de sorduk.

Kendisi gibi 27 yaşında olan Salah’la futbol kariyerlerinin tüm aşamalarında beraber olduklarını aktaran Elneny, “Mohamed Salah için arkadaşım demeyi sevmiyorum. Çünkü o benim arkadaşım değil, kardeşim. Kendisiyle ilk profesyonel olduğumuzda aynı takımda iki sene oynadık. Sonra o Basel’e gitti. Ardından ben gittim yine beraber oynadık. Sonra ikimiz de İngiltere’ye gittik. Kendisi çok büyük bir oyuncu. Bunu herkes biliyor. Premier Lig’deki en önemli oyunculardan biri. Futbol açısından da oyun içerisinde ne istediğini bilen bir oyuncu. Ufak detayları iyi görerek bunları çok iyi değerlendirebilen bir futbolcu. Kendisine nice başarılar diliyorum” diye konuştu.

(Milliyet)