Son dakika! Beşiktaş, Siriki Dembele ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş , Premier Lig ekibi Bournemouth'tan transfer yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Siriki Dembele'nin kiralık transferinde büyük oranda anlaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Bournemouth anlaşmaya vardı. Anlaşmada 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu ifade edildi. Dembele'nin kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmanın son detayları konuşuluyor.

Bournemouth, oyuncuyu Norwich City ile dün akşam oynayacakları maçın kadrosuna almamıştı.

Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.







