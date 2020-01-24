Son dakika! Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaştı

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi.. Siyah-Beyazlı kulüpte baş döndüren bir trafik yaşanıyor. Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayıran Siyah-Beyazlı kulüp jet hızıyla yeni hocasını buldu: Sergen Yalçın.

Ahmet Nur Çebi ve ekibinin telefonda görüştüğü Sergen Yalçın ile prensipte anlaşma sağlandı.

Çebi ile Sergen Yalçın'ın ilk fırsatta yüz yüze görüşme yaparak detayları konuşacağı ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin transferdeki engellere rağmen Sergen Yalçın'ı takımın başına getirecek formülü de bulduğu ortaya çıktı.

Yalçın'a sezon sonuna kadar ücret ödenmeyeceği ifade ediliyor. Tarafların yola devam etme kararı alması halinde sözleşmenin revize edilmesi ve net ücretin belirlenmesi planlanıyor.

Yakup Çınar / fanatik.com.tr özel

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