SON DAKİKA! Beşiktaş, Santi Cazorla için girişimlerini hızlandırdı

Beşiktaş son dakika transfer haberi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda 10 numara hattını yeni bir isimle güçlendirmek için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, uzun süredir Kayserispor’lu Bernard Mensah’ı takip ediyordu. 25 yaşındaki Ganalı futbolcu için Kayserispor’a takasta oyuncu teklif eden Beşiktaş’ın, Sarı-Kırmızılılar’ın önceki kulübü Atletico Madrid’e 3.6 milyon Euro’luk bonservis ödemesini yapmaması sebebiyle planları bozulmuştu.

2 senelik anlaşma...

İspanyol ekibiyle problem yaşamamak için oyuncuyu borcuyla beraber göndermek isteyen Kayserispor’un, ek talebiyle beraber 4 milyon Euro’luk istekte bulunması sonrasında Beşiktaş’ta rota değişti. Kara Kartal, İspanya La Liga ekibi Villarreal’le sözleşmesi lig bitiminde sona erecek olan dünyaca ünlü hücumcu Santi Cazorla’yla görüşmeleri hızlandırdı.

35 yaşındaki futbolcuyu bonservisi elinde olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim, maaş pazarlıklarına başladı. Siyah-Beyazlılar, oyuncuyu 1 milyon Euro’dan 2 senelik anlaşmaya ikna etmeye çalışıyor.



