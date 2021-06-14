Son dakika! Beşiktaş Rosier ile anlaştı

Beşiktaş , Fransız sağ bek oyuncu Valentin Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon'a yeni bir teklif yaptı.

Beşiktaş'ın teklifi

A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım, Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a 3.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve başarı bonuslarının yer alacağı yeni bir teklif yaptı.

Rosier ne kadar kazanacak?

Kara Kartal'ın ise oyuncuyla 1.5 milyon Euro ödeme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Görüşmeler olumlu

Ayrıca, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fransız sağ bekin de Sporting'ten Beşiktaş'a transferi için öncelik istediği belirtildi.

Performansı

24 yaşındaki Fransız sağ bek, siyah-beyazlı takım ile çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti. Rosier'in Sporting ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.