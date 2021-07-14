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Son dakika! Beşiktaş Rony Lopes'i transfer ediyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş, Galatasaray’ın da gündemine giren Sevilla’dan Rony Lopes için çalışmalarını hızlandırdı. Görüşmeler olumlu devam ediyor.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 21:26 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Rony Lopes'i transfer ediyor

Rachid Ghezzal’la henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş , Galatasaray ’ın da gündemine giren Sevilla’dan Rony Lopes için çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ghezzal transferini henüz sonuçlandıramayan Siyah-Beyazlılar'da gündeme Sevilla forması giyen Rony Lopes geldi. Daha önceden de Galatasaray'ın gündemine gelen Rony Lopes için çalışmalarını hızlandırdı. Görüşmeler olumlu devam ettiği öğrenilirken .transferin bitme ihtimali %90 olarak gösteriliyor.

M. Çağrı Davran

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