Rachid Ghezzal’la henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş , Galatasaray ’ın da gündemine giren Sevilla’dan Rony Lopes için çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ghezzal transferini henüz sonuçlandıramayan Siyah-Beyazlılar'da gündeme Sevilla forması giyen Rony Lopes geldi. Daha önceden de Galatasaray'ın gündemine gelen Rony Lopes için çalışmalarını hızlandırdı. Görüşmeler olumlu devam ettiği öğrenilirken .transferin bitme ihtimali %90 olarak gösteriliyor.

M. Çağrı Davran