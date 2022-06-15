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Son dakika Beşiktaş Romain Saiss transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

15 Haziran 2022, Çarşamba 13:09 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş Romain Saiss transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve kısa süre önce İstanbul'a gelen Faslı stoper Romain Saiss ile görüşmelere başladğını KAP'a bildirdi.

32 yaşındaki stoperin Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Saiss'in resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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