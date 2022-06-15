Beşiktaş Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve kısa süre önce İstanbul'a gelen Faslı stoper Romain Saiss ile görüşmelere başladğını KAP'a bildirdi.

32 yaşındaki stoperin Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Saiss'in resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







