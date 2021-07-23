Beşiktaş , Rachid Ghezzal transferinde sona yaklaşıyor. Siyah Beyazlılar, Cezayirli oyuncu ile yapılan son görüşmede 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Bu gelişme üzerine 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Leicester City ile resmi görüşmeler başladı.

4 yıllık sözleşme, 3 milyon Euro ücret

NTV Spor'da yer alan habere göre; İngiliz kulübü ile anlaşılması halinde Ghezzal, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yapılacak kontrata göre 29 yaşındaki oyuncu yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ücret alacak.

galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray da istiyordu

Siyah Beyazlılar yaklaşık 2 hafta önce de Ghezzal ile anlaşmaya varmış ancak Galatasaray'ın Cezayirli oyuncuya yaptığı teklif sonrası transfer Beşiktaş adına çıkmaza gitmişti. Geçen sezon Siyah Beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Ghezzal, 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.







