Son dakika! Beşiktaş Rachid Ghezzal ile yeniden anlaştı! İşte yıllık ücreti...
Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Rachid Ghezzal ile yeniden anlaşma vardı. Siyah Beyazlılar, Cezayirli oyuncunun bonservisi almak için Leicester City ile resmi görüşmelere başladı.
Beşiktaş , Rachid Ghezzal transferinde sona yaklaşıyor. Siyah Beyazlılar, Cezayirli oyuncu ile yapılan son görüşmede 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Bu gelişme üzerine 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Leicester City ile resmi görüşmeler başladı.
4 yıllık sözleşme, 3 milyon Euro ücret
NTV Spor'da yer alan habere göre; İngiliz kulübü ile anlaşılması halinde Ghezzal, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yapılacak kontrata göre 29 yaşındaki oyuncu yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ücret alacak.
galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray da istiyordu
Siyah Beyazlılar yaklaşık 2 hafta önce de Ghezzal ile anlaşmaya varmış ancak Galatasaray'ın Cezayirli oyuncuya yaptığı teklif sonrası transfer Beşiktaş adına çıkmaza gitmişti. Geçen sezon Siyah Beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Ghezzal, 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.