Beşiktaş , Barcelona'nın Boşnak futbolcusu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-Beyazlılar, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için Barcelona ile anlaşma sağladı. Oyuncu ile de anlaşıldı.

Pjanic bu akşam İstanbul'da olacak.

31 yaşındaki oyuncunun İspanyol devi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Evrakları yolladı

Barcelona, transferin resmileşmesi için evrakları Beşiktaş'a yollarken Siyah-Beyazlılar da gece yarısına kadar işlemleri tamamlayıp yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi takım listesine yazduracak.

Orhan Yıldırım