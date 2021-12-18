Son dakika | Beşiktaş - Pinheiro gerçekleri

Beşiktaş 'ın anlaşmaya vardığı hatta derbi öncesi İstanbul'a geleceği iddia edilen Pinheiro dün sıcağı sıcağına anlaşamadıklarını ve Estoril'de kalacağını açıklamıştı.

Beşitaş - Pinheiro gerçeklerine Fanatik ulaştı. Alınan bilgiye göre Portekiz kulübü 45 yaşındaki teknik adama 5 yıllık sözleşmek önerip, “En kötü gününde biz sana sahip çıktık. Buradaki projeni tamamla sonra kariyer planlaması yaparsın...” yaklaşımı ile Pinheiro'nun kalmasını sağladı.

Beşiktaş ve Bruno Pinheiro tarafı durumu değerlendirmek için son bir kez daha bir araya gelecekler.

Pinheiro ne demişti?

Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum. Estoril'in açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu konu kapandı. Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum.

Orhan Yıldırım







