SON DAKİKA! Beşiktaş Pedro Rebocho transferini açıkladı

Beşiktaş, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen Pedro Rebocho'yu transfer ettiğini açıkladı.

12 Ağustos 2019, Pazartesi 14:02 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş Pedro Rebocho transferini açıkladı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli sol bek Pedro Rebocho, bugün Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçti. Siyah beyazlılar, Rebocho'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kartal, resmi internet sitesinden "Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleriyle transferi duyurdu.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından ise 24 yaşındaki futbolcunun transferi 'İyi bayramlar' mesajı ile paylaşılan bir video ile açıklandı.


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