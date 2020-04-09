Son dakika! Beşiktaş Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Beşiktaş, sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp’tan kiraladığı Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.

09 Nisan 2020, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta son dakika Pedro Rebocho gelişmesi.  Corona virüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında Portekizli sol bekle erken ayrılık gerçekleşti. 25 yaşındaki sol bekle yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu planını oyuncuya da menajeri aracılığıyla iletti.

Sezon başında Fransa temsilcisi Guingamp’tan büyük umutlarda kiralanan Pedro Rebocho, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Sözleşmesinde ‘20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girer’ maddesi bulunan Portekizli oyuncu, Kartal’da lig ve Avrupa’da toplam 13 mücadelede bu maddenin gerektirdiği şekilde süre almıştı.

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