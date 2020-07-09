Son dakika! Beşiktaş, Papiss Cisse ile anlaştı

Alanyaspor'un Senegalli santraforu Papiss Demba Cisse, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan 35 yaşındaki Cisse'nin Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş'ta yeni sezonda forvet hattında Papiss Demba Cisse ve Burak Yılmaz ikilisi görev yapacak.

Menajerinden açıklama!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Pappis Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister. İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve "İnşallah kupayı kaldıracağız" diyor. Cisse, büyük bir takımda daha verimli olacaktır. 2 sezondur kalitesini gösteriyor. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda Alanyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Alanyaspor'u çok seviyor. Alanya'da güzel bir macerası oldu" şeklinde konuştu.

Pappis Cisse'nin bu sezonki performansı nasıl?

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 29 maça çıkan Cisse, bu maçların 27'sine ilk 11'de başladı ve bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösterdi. Attığı 22 golün yanında 1 de asisti bulunan Cisse, 112 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Maç başına 3.4 şut çeken Cisse, Süper Lig gol krallığı yarışında 1 sırada bulunuyor.