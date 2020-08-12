Beşiktaş, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Gün içerisinde transferi açıklayacağının sinyalini veren Beşiktaş 19:03'te Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'dan sol bek N'Sakala'yı transfer ettiğini duyurdu

Beşikaş kulübünün açıklaması şu şeklide;

Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N’Sakala ile sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N’Sakala’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.







