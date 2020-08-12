Son dakika | Beşiktaş N'Sakala'yı transfer etti
Beşiktaş, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Gün içerisinde bir gitar emojisi paylaşan ve "Akdeniz Akşamları" şarkısına atıfta bulunan Beşiktaş 19:03'te Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'dan N'Sakala'yı transfer ettiğini duyurdu
Beşiktaş, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Gün içerisinde transferi açıklayacağının sinyalini veren Beşiktaş 19:03'te Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'dan sol bek N'Sakala'yı transfer ettiğini duyurdu
Beşikaş kulübünün açıklaması şu şeklide;
Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N’Sakala ile sözleşme imzalamıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N’Sakala’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1293579520050638848