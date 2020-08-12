Son dakika | Beşiktaş N'Sakala'yı transfer etti

Beşiktaş, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Gün içerisinde bir gitar emojisi paylaşan ve "Akdeniz Akşamları" şarkısına atıfta bulunan Beşiktaş 19:03'te Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'dan N'Sakala'yı transfer ettiğini duyurdu

12 Ağustos 2020, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş N'Sakala'yı transfer etti

Beşiktaş, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Gün içerisinde transferi açıklayacağının sinyalini veren Beşiktaş 19:03'te Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'dan sol bek N'Sakala'yı transfer ettiğini duyurdu

Beşikaş kulübünün açıklaması şu şeklide;

Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N’Sakala ile sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N’Sakala’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.



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