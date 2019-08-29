Şilili futbolcusu Gary Medel'i bugün Bologna'ya sattığını duyuran Beşiktaş, aradığı ön liberoyu İngiltere'de bulmuş gibi görünüyor. Ada basını, Siyah Beyazlı kulübün bir süredir peşinden koştuğu Mısırlı defansif orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti.

Daily Mail gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına kiralayacağını yazdı. Arsenal'da menajer Unai Emery'nin kadrosunda düşünmediği yıldız ismin maaşının ise Siyah Beyazlılar tarafından ödeneceği bildirildi. Elneny, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 17 maçta 1 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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