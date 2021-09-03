Son dakika! Beşiktaş Miralem Pjanic'in lisansını çıkardı
Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı. Siyah beyazlıların UEFA listesine yetiştirdiği yıldız futbolcunun lisansı da çıktı.
Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2021-2022 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeyecek. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Lisansı çıktı
Beşiktaş, kısa bir süre içinde renklerine bağladığı Miralem Pjanic'in lisansını çıkardı. yıldız futbolcunun ismi Şampiyonlar Ligi takım listesine de eklendi.