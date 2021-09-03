Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2021-2022 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeyecek. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Lisansı çıktı

Beşiktaş, kısa bir süre içinde renklerine bağladığı Miralem Pjanic'in lisansını çıkardı. yıldız futbolcunun ismi Şampiyonlar Ligi takım listesine de eklendi.



