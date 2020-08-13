SON DAKİKA | Beşiktaş, Mensah için bastırıyor!

Süper Lig'de transfer hareketliliğin baş gündemlerinden biri Kayserisporlu Bernard Mensah. Kalitesiyle Süper Lig'de fark yaratan Ganalı yıldızın adı, uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu. Galatasaray'ın Mensah transferini bitirdiği iddia edilirken, Mensah'ın da Sarı-Kırmızılı ekipte oynamak istediğinden bahsediliyordu.

Ancak gelinen son noktada Beşiktaş da ciddi bir şekilde Mensah transferinde devrede. Siyah-Beyazlılar dün Mensah için Kayserisporlu yöneticiler ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Galatasaray, Mensah için Kayserispor'a 1.5 milyon Euro ve takas teklifinde bulunmuştu. Fakat Galatasaray'ın teklif ettiği oyunculara Kayserispor sıcak bakmazken, Fatih Terim'in gönderilecek oyuncuları henüz belirlememesi de, bu takasta şu an için bir olumsuz nokta.

Beşiktaş'ın Ganalı yıldız için Kayserispor'a yaptığı teklif ise şu an için daha yüksek ve Siyah-Beyazlılar transfere son noktayı koyma hedefiyle ciddi bir şekilde bastırıyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, Mensah transferinde belirleyici olacak.

Fanatik Özel | Murat Akbaş