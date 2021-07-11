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Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal'ı transfer ediyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor.

11 Temmuz 2021, Pazar 19:47 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Mehmet Topal'ı transfer ediyor

Siyah beyazlı yönetim, transfer çalışmalarına başlarken yeni bir gelişme daha yaşandı.

SERGEN YALÇIN, MEHMET TOPAL’I İSTİYOR

Ortacizgi.com’un haberine göre;  Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mehmet Topal’ın transfer edilmesini talep etti.

Tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal’ı yerli oyuncu rotasyonunda kullanmak istiyor.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş’ta oynamak istediği ifade edildi.

Mehmet Topal’ın uygun bir maaş karşılığında transfer edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

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