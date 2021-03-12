Süper Lig'in 30. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir, ateş hattında kaldı. 90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Başakşehir'in tecrübeli forveti Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a olan saygısından dolayı attığı golden sonra sevinmediğini belirtti, ''Beşiktaş, çok sevdiğim bir takım. Taraftarına ve takıma karşı olan sevgimden, saygımdan dolayı gole sevinmedim.'' ifadelerini kullandı.

'Futbolu bırakmanın zamanı geldi demektir'

Yedek kalmayı normal karşılamadığının altını çizen Ba, ''Golümü attım ama bu, bugünün gerçekleri. Futbolun içerisinde böyle periyotlar olabiliyor. Yedek kalmak üzücü. Ben bunu normal olarak karşılasam futbolu bırakmanın zamanı geldi demektir. Normal karşılayamıyorum ama hocamızla konuştuk ve kendisine saygı duyuyorum.'' dedi.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla ligde 28 maçta 13 gol atan Demba Ba, kazanılan şampiyonluğun başrollerinden birisiydi. Bu sezon ligde 23 maça çıkan 35 yaşındaki forvet, rakip filelere 5 gol bıraktı.





Demba Ba eski takımına yine gol attı

Türkiye’deki kariyerine Beşiktaş’a transfer olarak başlayan Demba Ba, siyah-beyazlı takıma ikinci kez gol attı. Karşılaşmanın 76. dakikasında Medipol Başakşehir’in ikinci beraberlik golünü kaydeden Demba Ba, geçen sezon yine aynı statta oynanan ve turuncu-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı maçta takımına 3 puanı getiren golün sahibi olmuştu.

Son 3 haftada 3 gol kaydeden Demba Ba, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını da boş geçmemişti.