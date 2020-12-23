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SON DAKİKA! Beşiktaş maçı öncesinde Ankaragücü'nde coronavirüs şoku!

Son dakika haberi... Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Ankaragücü, ligin 14. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde coronavirüs şoku yaşadı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 12:51 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş maçı öncesinde Ankaragücü'nde coronavirüs şoku!

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen ve son 3 haftada 7 puan toplayan Ankaragücü, ligin 14. haftasında sahasında konuk edecekleri zorlu Beşiktaş maçı öncesinde coronavirüs şoku yaşadı. Takımda rutin yapılan coronavirüs testleri sonucunda 1 futbolcu 1 de personelin testleri pozitif çıktı. 

Ankaragücü coronavirüs testleriyle ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Yarın oynanacak Beşiktaş JK maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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