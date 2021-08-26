Son Dakika | Beşiktaş, Larin ile sözleşme görüşmelerine başladı

Geride bıraktığımız sezonu 23 gol, 6 asistle tamamlayan ve Avrupa ekiplerini peşine takan Cyle Larin yeni sezona da iyi başladı. Kanadalı futbolcu, ilk hafta maçında 3-0 kazanılan Rize karşılaşmasında ağları sarsmayı başardı. Siyah-Beyazlı yönetim de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı yıldızla nikah tazelemek için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcu senelik 2 milyon 250 bin Euro talep ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 1.5 milyon Euro artı başarı bonusları önerdi. Aradaki fark şimdilik yüksek gibi gözükse de, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım







