Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , bonservisi elinde olan Milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini açıkladı.

Daha önce Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı transfer eden, Atiba, Necip, Gökhan Töre ve Utku'yla sözleşme yenileyen Siyah Beyazlılar, böylece üçüncü dış transferini gerçekleştirmiş oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz.