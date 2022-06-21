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Son dakika! Beşiktaş Kazımcan Karataş'ı transfer etti iddiası

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, bir süredir gündemine aldığı Kazımcan Karataş transferini bitirdi.

21 Haziran 2022, Salı 11:33 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Kazımcan Karataş'ı transfer etti iddiası

Spor Toto Süper Lig 'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sabah'ın haberine göre; Siyah beyazlılar, bir süredir gündemine aldığı Altay'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş transferini bitirdi.

Kartal'ın önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinin resmileşmesiyle birlikte Siyah-beyazlılar yerini Kazımcan ile dolduracak.

Bu sezon Altay'da 23 resmi karşılaşmaya çıkan Kazımcan Karataş gol atamazken 2 asist katkısında bulundu.

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