Son dakika! Beşiktaş Kazımcan Karataş'ı transfer etti iddiası
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, bir süredir gündemine aldığı Kazımcan Karataş transferini bitirdi.
Spor Toto Süper Lig 'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sabah'ın haberine göre; Siyah beyazlılar, bir süredir gündemine aldığı Altay'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş transferini bitirdi.
Kartal'ın önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinin resmileşmesiyle birlikte Siyah-beyazlılar yerini Kazımcan ile dolduracak.
Bu sezon Altay'da 23 resmi karşılaşmaya çıkan Kazımcan Karataş gol atamazken 2 asist katkısında bulundu.