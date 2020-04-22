Son dakika! Beşiktaş Karius ile yolları ayırdı





Liverpool’dan 2 sezon önce satın alma maddesiyle transfer edilen kaleci Loris Karius, sergilediği performansla Beşiktaşlılar’ı bir türlü memnun edemezken sezon sonunda opsiyonun kullanılmamasına karar verilmişti. Ancak ayrılık daha önce gerçekleşti.

Yönetici Erdal Torunoğulları önceki akşam, “Karius alacakları ve sözleşmesinin feshi için FIFA’ya gitti. Oynamadığı dönemin de parasını da istiyor”demişti. 26 yaşındaki kaleci ile dün yapılan görüşmede kontratın sona erdirilmesi için anlaşıldı. Görev gençlere kaldı Beşiktaş, Karius’a 470 bin Euro’luk(3 milyon 550 bin TL) transfer taksiti ile kalan primlerini ödeyecek. Ligler başladığında, kalan 8 hafta için Kartal’da kaleci olarak;ligde 1 maça çıkan Utku Yuvakuran (23), DoğukanÖzkan (20) ve ligde 3 karşılaşmada yedek bekleyen Ersin Destanoğlu (19) kaldı. Öte yandan Liverpool’un bonservisini elinde bulundurduğu Loris Karius’u önümüzdeki sezon Wolverhampton’a kiralamak için bu takımla anlaştığı bildirildi. Alman kaleci de kabul ederse transfer gerçekleşecek.

Orhan Yıldırım