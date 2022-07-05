Jackson Muleka resmen Beşiktaş 'ta! Siyah beyazlı ekip, formda golcü Muleka'yı 3.25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

4.5 milyon Euro isteyen Belçika ekibi Standard Liege, Siyah-Beyazlıların 3.25 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. Kısa bir süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

1999 doğumlu Muleka, resmi imzanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak. Geçen sezonun 2. yarısında Kasımpaşa forması giyen Muleka, attığı gollerle Süper Lig 'e damga vurmuştu.

Orhan Yıldırım