Beşiktaş , Önder Özen'in görevi bırakmasının ardından Valerien Ismael yönetiminde yeniden yapılanmaya gitti. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik adamın raporu doğrultusunda yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

JACOB ONDREJKA İLE EL SIKIŞTILAR

Beşiktaş, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka ile anlaşmaya çok yakın. Uzun süredir Elfsborg'un 19 yaşındaki genç yeteneğini takip eden siyah-beyazlı takımda, Valerien İsmael bu oyuncunun alınmasına onay verdi.

Birkaç gün içerisinde Ondrejka'nın menajeriyle bir araya gelecek olan Beşiktaşlı yetkililer, genç yeteneğe ıslak imzayı attırmaya çalışacak. (Skorer)





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