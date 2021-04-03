Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı daha önce 6 basketbol ve 2 teknik ekipte bulunan olmak üzere toplamda 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı. Siyah beyazlıların bugün de takımda 22 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hafta başında, Beşiktaş Icrypex Takımımızdan üç sporcuda Covid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır.

Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile Yardımcı Antrenörümüz, Masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI ERTELENDİ

ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında yarın yapılacak Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın saat 15.15’te BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanması gereken mücadele ileri bir tarihte yapılacak.

İSTANBUL (AA)