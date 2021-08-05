Son dakika! Beşiktaş için Radja Nainggolan iddiası
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaşan Siyah Beyazlılar için sürpriz bir iddia da İtalya'dan geldi. Beşiktaş'ın Cagliari'de kiralık oynayan Radja Nainggolan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş , kuvvetli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Calciomercato'nun haberine göre Radja Nainggolan, Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi.
Ayrıca haberde Radja Nainggolan'un menajerinin Beşiktaş ile transfer ücretinin görüşülmesi için Hakan Korkmaz'a bir aylık yetki verdiği yazıldı.
Geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan Radja Nainggolan, 188 maçta 14 gol 13 asist kaydetti.