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Son dakika Beşiktaş haberi! Welinton, Suudi Arabistan yolcusu!

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta sürpriz bir karara imza atıldı. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki stoperi Welinton'un transferi konusunda El Ittifak ile yapılan görüşmelerde sona gelindi.

15 Ağustos 2022, Pazartesi 19:57 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş haberi! Welinton, Suudi Arabistan yolcusu!

Beşiktaş 'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde flaş bir gelişme yaşandı. Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi El Ittifak, uzun süredir peşinde olduğu Welinton için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. 

Yarın sözleşmeyi imzalayabilir

Siyah-beyazlılar ile El Ittifak arasındaki son pürüzlerin giderilmesi halinde tecrübeli savunmacının yarın resmi sözleşmeyi imzalayabileceği öğrenildi.

Welinton sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz resmi maçlarda süre alamadı. 


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Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro

Flamengo altyapısından yetişen Brezilyalı savunmacı daha sonra Alania, Coritiba, Umm Salal, Al-Khor ve Alanyaspor formaları giydi. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperinin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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