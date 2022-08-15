Son dakika Beşiktaş haberi! Welinton, Suudi Arabistan yolcusu!
Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta sürpriz bir karara imza atıldı. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki stoperi Welinton'un transferi konusunda El Ittifak ile yapılan görüşmelerde sona gelindi.
Beşiktaş 'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde flaş bir gelişme yaşandı. Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi El Ittifak, uzun süredir peşinde olduğu Welinton için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Yarın sözleşmeyi imzalayabilir
Siyah-beyazlılar ile El Ittifak arasındaki son pürüzlerin giderilmesi halinde tecrübeli savunmacının yarın resmi sözleşmeyi imzalayabileceği öğrenildi.
Welinton sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz resmi maçlarda süre alamadı.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro
Flamengo altyapısından yetişen Brezilyalı savunmacı daha sonra Alania, Coritiba, Umm Salal, Al-Khor ve Alanyaspor formaları giydi. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperinin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.