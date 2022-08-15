Son dakika Beşiktaş haberi! Welinton, Suudi Arabistan yolcusu!

Beşiktaş 'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde flaş bir gelişme yaşandı. Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi El Ittifak, uzun süredir peşinde olduğu Welinton için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yarın sözleşmeyi imzalayabilir

Siyah-beyazlılar ile El Ittifak arasındaki son pürüzlerin giderilmesi halinde tecrübeli savunmacının yarın resmi sözleşmeyi imzalayabileceği öğrenildi.

Welinton sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz resmi maçlarda süre alamadı.









Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro

Flamengo altyapısından yetişen Brezilyalı savunmacı daha sonra Alania, Coritiba, Umm Salal, Al-Khor ve Alanyaspor formaları giydi. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperinin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.