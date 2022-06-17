Beşiktaş 'ta golcü transferi konusunda çalışmalar devam ederken, listedeki en önemli isimlerden biri de Wout Weghorst. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ailesi ile konuşacak ve kararını verecek. Listede ilk sırada o var" ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda bir türlü kararını veremeyen Hollandalı forvet için başka kulüplerin de devrede olduğu öne sürüldü. Fakat edinilen son bilgilere göre Weghorst'un eşi; Nikki Van Esch'in, İstanbul'da yaşamak istemediği belirtildi.

Son pürüzler...

Hâl böyle olunca bizzat Beşiktaş Yönetimi devreye girdi. 29 yaşındaki oyuncunun eşi de gelmeye ikan edilince aradaki en önemli pürüz de ortadan kaldırılmış oldu. Weghorst'un da Kara Kartal'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, artık yönetim ile son detayların konuşulacağı öğrenildi.