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Son dakika Beşiktaş haberi! Vida'nın yerine Serdar Saatçı

Beşiktaş'ta İsmael’in son iki hafta, iyileşmesine rağmen Domagoj Vida’yı yedek soyunduracağı ve savunmada Serdar Saatçı-Welinton ikilisine görev vereceği öğrenildi.

11 Mayıs 2022, Çarşamba 08:11 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş haberi! Vida'nın yerine Serdar Saatçı

Beşiktaş 'ın genç stoperi Serdar Saatçı, son iki maçta 11'de yer alırken futboluyla hocasının gözüne girmeyi başardı. Kayserispor maçında 1 gole imza atan 19 yaşındaki stoper, Fenerbahçe karşılaşmasında ise savunmada rakipleriyle korakor mücadele etti, zaman zaman da hücuma katılarak takıma katkı sağlamaya çalıştı. Serdar'ın performansı sonrası Domagoj Vida'nın forma giyme şansı artık çok az. Teknik direktör Valerien İsmael'in kalan iki haftada, yaşadığı hafif sakatlığı atlatan Vida'yı yedek soyundurması ve Serdar- Welinton ikilisine görev vermesi bekleniyor. (Sabah)

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