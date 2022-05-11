Beşiktaş 'ın genç stoperi Serdar Saatçı, son iki maçta 11'de yer alırken futboluyla hocasının gözüne girmeyi başardı. Kayserispor maçında 1 gole imza atan 19 yaşındaki stoper, Fenerbahçe karşılaşmasında ise savunmada rakipleriyle korakor mücadele etti, zaman zaman da hücuma katılarak takıma katkı sağlamaya çalıştı. Serdar'ın performansı sonrası Domagoj Vida'nın forma giyme şansı artık çok az. Teknik direktör Valerien İsmael'in kalan iki haftada, yaşadığı hafif sakatlığı atlatan Vida'yı yedek soyundurması ve Serdar- Welinton ikilisine görev vermesi bekleniyor. (Sabah)