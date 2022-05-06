Beşiktaş ’ta pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken teknik direktör Valerien İsmael ve ekibi, rakiplerinin tüm maçlarını analiz ederek önlemler aldıklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı zorlu maç öncesi yöneticilerle yaptığı değerlendirmede “Rakibimiz hem teknik hem de çok koşan bir oyuncu kadrosuna sahip.

Özellikle kanatlarda etkili oynuyorlar. Tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Biz sistemimizden asla taviz vermeyeceğiz. Topla oynama oranları yüksek. Biz topu onlara verip kontrataklarda etkili olacağız” diye konuştu. İsmael’in İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Rossi’ye özel önlem alacağı, takımına buna göre hazırladığı belirtildi.

Rosier'e para cezası

Kayserispor maçında gördüğü kart nedeniyle F.Bahçe maçında cezalı duruma düşen Valentin Rosier’e, teknik direktör Valerien İsmael’in raporu doğrultusunda 10 bin Euro para cezası kesildi. İsmael’in kart gördüğü için eleştirdiği Fransız futbolunun yerine derbide bu bölgede milli futbolcu Kenan Karaman’ın oynatılacağı öğrenildi. (Hürriyet)



