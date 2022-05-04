Süper Lig ’de sezonu UEFA Konferans Ligi biletiyle kapatmak isteyen Beşiktaş ’ta pazar günü Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesi tüm gözler Domagoj Vida’ya çevrildi.

Teknik Direktör Valerien Ismael, sakatlığı yüzünden Yukatel Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayan Hırvat stoperin durumuna göre derbi kadrosunu belirleyecek. Kart cezalıları Valentin Rosier ve Francisco Montero’dan derbide yararlanamayacak olan Fransız hoca, Vida’nın maça mutlaka yetiştirilmesini istiyor.

Sağ kasığında ödem tespit edilen deneyimli oyuncunun durumu cumartesi günü netlik kazanacak. Vida son antrenmanda takımla birlikte çalışırsa maç kadrosunda yer alacak. Başarılı oyuncu aksi halde dev maçı tribünden takip etmek zorunda kalacak.

Hırvat stoperin iyileşmesi halinde savunma hattı büyük ihtimalle Vida-Welinton-Serdar üçlüsünden oluşacak. Rosier’in boşluğunu Necip Uysal, Kerem Kalafat veya Kenan Karaman dolduracak. Maça yetişememesi halinde ise Vida’nın yerinde Necip’in görev yapması bekleniyor. Bu durumda orta sahanın sağ kanadında Kerem veya Kenan yer alacak.

Teknik patron Valerien Ismael’in Rosier’in yokluğunda ofansif özellikleri de bulunan bir isme forma vermek istediği öğrenildi. Fransız hocanın taktik idmanlarda ortaya koyacakları performansa göre Kerem veya Kenan’ı ilk 11’de sahaya süreceği ifade edildi.

Ismael’e yerli yardımcı planı

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Valerien Ismael’in ekibine yerli bir yardımcı antrenör eklemeyi planlıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın gelecek sezon için çeşitli isimler üzerinde çalıştığı ifade edildi. Tespit edilen isimlerin önümüzdeki günlerde Ismael’e sunulacağı aktarıldı. Fransız hocanın, Türk oyuncularla daha yakın ilişki kurmak için yerli yardımcı fikrine sıcak baktığı vurgulandı. (Skorer)