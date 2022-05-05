Beşiktaş ’ta göreve gelir gelmez hiç geçiş dönemi demeden doğrudan 3-4-3 sistemini takıma uygulatan Teknik Direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde de sisteminden ödün vermemeye çalışacak.

Oyun içerisinde taktik gereği zaman zaman dörtlü ve beşli savunmaya geçmesine rağmen diziliş konusunda sıkı bir 3-4-3 savunucusu olan Fransız teknik adamın, bu haftaki ciddi eksiklerine rağmen, takımını kendi oyun felsefesi üzerinde hazır tutmaya çalışıyor. Üçlü savunmanın kontrataklarda Fenerbahçe gibi bir takım karşısında arkada boşluklara neden olabileceği eleştirilerinin aksini düşünen Ismael, sistemden öte, oyun disiplininin daha önemli olduğunu takıma aktardı.

Son oynanan Yukatel Kayserispor maçının devre arasında takıma yaptığı konuşmada sert yönünü gösteren siyah-beyazlı teknik adamın, oyuna sadık kalınması oyun disiplininin, her şeyden daha önemli olduğunun farkına varılması halinde, savunma hatalarının daha da az olacağını da derbi öncesinde takıma aktardığı ortaya çıktı.

Oyun disiplini konusunda asla taviz vermeyeceğini her fırsatta dile getiren ve bu nedenle sarı kart girerek Fenersahçe derbisinde cezalı duruma düşen Rosier’e kızgın olan Ismael, böylesi durumlara tolerans göstermeyeceğini yönetime de iletti. (Skorer)