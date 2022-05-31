Son dakika Beşiktaş haberi! Valerien Ismael görüşme odasına

Beşiktaş ’ta, önceki gün yapılan kongrede üst üste 2. kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile yeni yönetim kurulu, hiç zaman geçirmeden mesaiye başladı. Görev bölümünü 1-2 gün içinde yapması beklenen siyah beyazlılar daha sonra teknik direktör Valerien İsmael ile görüşüp, yeni sezon için yapılacak transferleri ve gönderilecek oyuncuları belirleyecek.

ÖNCELİK FORVET TRANSFERİ

Önceliği forvet transferine veren Beşiktaş yönetiminin transfer gündemindeki ikinci bölge savunma. Takımdan ayrılan Domagoj Vida’nın boşluğunu dolduracak oyuncu arayan siyah beyazlılar, Konyaspor ’dan Abdülkerim Bardakçı ve Avrupa liglerinde top koşturan bazı yabancı oyuncularla ilgileniyor. Başkan Çebi, transfer rotasını belirledikten sonra mali konularla ilgili kritik kararlar alacak.

BANKALARA 350 MİLYON TL

Ağustos ayında bankalara 350 milyon TL ödeme yapması gereken Beşiktaş yönetimi, ayrıca yapacağı transferler için de kaynak yaratmak zorunda. Öte yandan bağımsız denetim şirketi KPMG’nin kulüp hesaplarında yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapor doğrultusunda çok sayıda genel kurul üyesinin dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

ARDAiZ’iN REFERANSI MURAT YAKIN

Beşiktaş, santrfor listesinde ilk sırada yer alan Joquin Ardaiz’in transferi için çalışmalarını sürdürürken, İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, futbolcuyla ilgili olumlu referans verdi. Ardaiz’le ilgili görüşleri sorulan Yakın’ın, “Güçlü bir fiziğe sahip olan golcülük niteliklerini her geçen gün geliştiren bir oyuncu. Türkiye’de başarılı olacağına inanıyorum” dediği belirtildi. 1.5 milyon Euro istiyorlar · 23 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Ardaiz’in bonservisi için 1.5 milyon Euro isteyen Schaffhausen ile pazarlıklarını sürdüren siyah beyazlılar, alternatif olarak 3 oyuncuyla daha ilgileniyor. (Hürriyet)