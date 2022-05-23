Konyaspor maçı sonrası takımındaki bazı isimlerden memnun olmadığınız açık açık dile getiren ve “ Beşiktaş ’ta oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolculara ihtiyacımız var” diyen Valerien İsmael’in gözden çıkardığı isimler belli oldu.

KARAR VERİLDİ

Siyah beyazlıların deneyimli teknik adamı, Genel Menajer Ceyhun Kazancı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı toplantıda yeni sezonda kadroda kalmasını istemediği futbolcuların listesini verdi ve “Takıma katkısı olmayan hiç bir oyuncuyu istemiyorum” dedi.

Buna göre geçmiş yönetimler tarafından Transfer edilen Ljajic, Douglas, Lens, N’Sakala, Vida, Oğuzhan, Atiba, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Larin’in yanı sıra Serdar’la da yollar ayrılıyor. Can Bozdoğan ve Güven Yalçın ile de görüşme yapılacak, haklarında son kararlar verilecek. (Hürriyet)