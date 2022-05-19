Son dakika Beşiktaş haberi: Tokmac Chol Nguen’den flaş paylaşım
Transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş'la ismi anılan Tokmac Chol Nguen’den, Siyah-Beyazlı camiayı heyecanlandıran paylaşım geldi... Bu sezon Macar ekibi Ferencvaros'ta 12 gol, 10 asistle oynayan Norveçli futbolcu uçaktan bir görüntüyü 'Kartal' emojisi koyarak paylaştı. Bu paylaşım, 'Beşiktaş için İstanbul'a geliyor' şeklinde yorumlandı.
Bu sezon hayal kırıklığı yaratan, Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına başlamıştı.
Macaristan temsilcisi Ferencvaros takımında görev yapan, Siyah-Beyazlılar'la da ismi ciddi şekilde anılan Tokmac Chol Nguen'den akşam saatlerinde flaş bir paylaşım geldi. Uçaktan bir an paylaşan Norveçli kanat oyuncusu 'Kartal' emojisi koydu.
28 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı 'Beşiktaş için İstanbul'a geliyor' şeklinde yorumlandı.
Nguen bu sezon Macaristan ekibinin formasıyla 43 maça çıktı ve 12 gol, 10 asistle oynadı. Norveçli oyuncunun 30 Haziran'da sözleşmesinin bitecek olması transferini cazip kılıyor...