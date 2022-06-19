Son dakika Beşiktaş haberi! Teixeria ile yollar ayrılabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi biten oyuncular ile temaslarına devam ediyor. Siyah beyazlılarda Atiba Hutchinson’ın geleceği merak konusuydu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıklamasının ardından Kanadalı oyuncu ile görüşmeler başladı. Siyah beyazlılar, 39 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş’ta 10’uncu sezonuna hazırlanan deneyimli orta sahanın sezon sonunda da futbolculuk kariyerini sonlandırması bekleniyor. Siyah beyazlı formayı 325 maçta giyen Atiba, 26 kez fileleri sarstı, 37'de gol pası verdi.

Gelecek teklifler değerlendirilecek!

Trtspor'un haberine göre; öte yandan Beşiktaş yönetimi, Alex Teixeria için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Şu an için resmi bir teklif gelmeyen Brezilyalı futbolcuya özellikle Arap yarımadası ekiplerinin ilgisi olduğu biliniyor.

Yönetim gelecek teklifler doğrultusunda deneyimli futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Teixeria, 32 karşılaşmada 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.