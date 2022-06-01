Son dakika Beşiktaş haberi! Son aday Giacomo Vrioni...

Golcü transferinde eline çabuk tutmak isteyen Beşiktaş , öncelik olarak bonservisi elinde olan Dost Dost ile CSKA Sofia'da forma giyen Jordy Caicedo için temaslarını sıklaştırmıştı. Her iki oyuncunun menajeriyle pazarlıklar sürerken, Siyah-forvet bölgesi için yeni önerilmeye devam ediliyor.

Son olarak da Juventus'tan kiralık olarak Avusturya Ligi ekibi WSG Tirol'da sezonu tamamlayan Giacomo Vrioni gündeme geldi. Juve ile kontratı 2024'bitecek olan 23 yaşındaki forveti İtalyanlar, gelecek sezon için kiralık olarak vermeye sıcak bakıyor.

Arnavut asıllı İtalyan oyuncu, geride bıraktığımız sezonu çok iyi bir performansla tamamladı. Vrioni, Tirol adına çıktığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 21 kez havalandırdı ve 5 de asist yaptı.