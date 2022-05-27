Son dakika Beşiktaş haberi! Siyah beyazlılarda Salih Özcan gerçeği

Beşiktaş ’ın sezon başında milli orta saha oyuncusu Salih Özcan’ı adeta elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yaz transfer döneminde yetenekli futbolcu ve kulübüyle temasa geçerek maddi konularda büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Ancak yönetimin daha sonra harcama limitleri ve finansal konulardaki belirsizlik nedeniyle Salih Özcan transferinde geri adım attığı belirlendi.

Yaşanan bu gecikme Beşiktaş’a pahalıya patladı. Köln’de başarılı bir sezon geçiren Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Yetenekli futbolcu geçtiğimiz günlerde de 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya’nın en önde gelen kulüplerinden Borussia Dortund’a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Salih Özcan’da yaşanan sıkıntılar Beşiktaş’a ders oldu. Siyah-beyazlı yönetim transferde çok daha hızlı davranma kararı aldı. Devre arası Gedson Fernandes’i resmen renklerine bağlayan Beşiktaş’ın önümüzdeki dönemde de transferde hızlı ve kararlı adımlar atacağı vurgulandı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın bu plan doğrultusunda Teknik Direktör Valerien Ismael’le birlikte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü aktarıldı.

KÖLN'DE PARLADI, İMZAYI ATTI

Köln formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 2 gol, 1 asiste imza atan milli futbolcu Salih Özcan hafta başında Borussia Dortmund’la 2026’ya kadar geçerli sözleşme imzalamıştı. (Skorer)