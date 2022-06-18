Beşiktaş 'ta gelecek sezon hamleleri üst üste geldi. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'le anlaştı. Gedson Fernandes takıma dahil edildi. Siyah-beyazlılarda bütçe yaratmak için takımdan ayrılması beklenen tecrübeli oyuncuyla sözleşme feshinin gündeme geldiği kaydedildi.

3 MİLYON EUROLUK CAN SIKINTISI

Şampiyonlar Ligi nedeniyle geçen sezon kadroya önemli yatırımlar yapan fakat bunun karşılığını sahada alamayan Beşiktaş, bu sezon bunun sıkıntısını önemli oranda yaşayacağa benziyor. Özellikle Alex Teixeira’nın parası önemli oranda can sıkacak.

Kiralık bulunan Pjanic ve Batshuayi ile yollarını ayırmasına rağmen, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alex Teixeira ile yola zorunlu olarak devam eden siyah - beyazlı yönetim, yüksek maaşı nedeniyle Alex ile de yolları ayırmanın planlarını yapmaya başladı. Kimseyi zorla göndermek istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yıllık 2 milyon 750 bin euro garanti ücret alan, bonuslarla 3 milyon euroya yaklaşan Brezilyalı futbolcuya teklif gelmezse, karşılıklı anlaşarak ayrılmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş’a geldiği günden beri bu futbolcuyla ilgili olarak pek olumsuz bir düşüncesi olmayan Valerien Ismael ise, maddi sıkıntılar nedeniyle yönetimin Alex ile ayrılma planına kırmızı ışık yakmıyor.

PERFORMANS ÖNEMLİ

Şu ana kadar henüz net bir teklif almayan Beşiktaş Yönetimi, bu konuda acele etmeyecek. Teixeira’nın kamp ve İspanya’daki hazırlık maçları performansını da beklemeyi planlayan yönetim, kamp raporundan sonra net planlamasını yapacak. TFF’nin açıklayacağı limiti kısmen tahmin edebilen siyah - beyazlı yönetim, genç yerli ve yabancı oyuncuların transferi için bu ayrılığı gerçekleştirmeye çalışacak. (Skorer)