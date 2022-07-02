Beşiktaş , bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Alex Teixeira ile sözleşmeyi fesh etme konusunda anlaştı. Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Brezilyalı oyuncu ile yollar tamamen ayrılacak.

Yıllık maaşı 2.6 milyon Euro

Büyük umutlarla transfer edilen Teixeira, Kartal'da geçirdiği ilk sezonda beklentilerin gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon öncesinde 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız yıllık 2.6 milyon Euro kazanırken, 900 bin Euro da imza parası almıştı.

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Alex Teixeira'nın kariyeri

Kariyerinde; Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk, Jiangsu FC ve Beşiktaş takımları bulunan Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda forma giydiği 31 maçta 4 gol ile 1 asist yaptı ve 5 gole katkı sağladı.

Alex Teixeira, Shakhtar'da sergilediği performansla isminden söz ettirmiş ve Şubat 2016'da 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin takımı Jiangsu FC'nin yolunu tutmuştu. (Ajansspor)



