Beşiktaş 'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira sözleşmesini feshetmek için avukatıyla birlikte kulübe gitti.

Yıllık maaşı 2.6 milyon Euro

Büyük umutlarla transfer edilen Teixeira, Kartal'da geçirdiği ilk sezonda beklentilerin gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon öncesinde 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız yıllık 2.6 milyon Euro kazanırken, 900 bin Euro da imza parası almıştı.

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Alex Teixeira'nın kariyeri

Kariyerinde; Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk, Jiangsu FC ve Beşiktaş takımları bulunan Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda forma giydiği 31 maçta 4 gol ile 1 asist yaptı ve 5 gole katkı sağladı.

Alex Teixeira, Shakhtar'da sergilediği performansla isminden söz ettirmiş ve Şubat 2016'da 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin takımı Jiangsu FC'nin yolunu tutmuştu. (Ajansspor)



