Sergen Yalçın'ın istifasının perde arkasında yaşananlara Fanatik ulaştı. Yalçın'ın kararını başkana bildirirken, "Her maç Sırat Köprüsü’nden geçiyorum. Bu gruba verecek birşeyim, diyecek sözüm kalmadı. Her türlü saha ve psikolojik çalışmayı yaptık. Sahaya çıkınca tam tersi görüntüler oldu. Bizim de anlam veremediğimiz, içinden çıkamadığımız durum bu. Olur olmaz kişiler atıp tutuyorlar. Ben Beşiktaş ’ın içinden geldim. Kulübün önünü açma adına devam etmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

"Herkes için hayırlısı olsun"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleri sonrası Başkan Çebi'nin de genç teknik adama, "Karar senin ve ekibinin. Ben takımı düştüğümüz yerden kaldırmanızı bekliyordum. İnancım var. Hâlâ var. Madem siz ayrılığı öne koydunuz herkes için hayırlı olsun" dedi.

Vedası 1 dakika sürmedi

Yaklaşık 2 yıl Beşiktaş'ta görev alan Sergen Yalçın'ın vedası 1 dakika bile sürmedi. Genç teknik adam tesislerde oyunculara kısa bir konuşma yaptı. Yalçın'ın oyunculara, "Takımın ve sizlerin olması gereken yer burası değil. Bu hafta itibarıyla ayağa kalkın. Hepinize başarılar" dediği öğrenildi. Ve ardından da Sergen Yalçın tesisleri terk etti.

Orhan Yıldırım