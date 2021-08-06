Uzun süredir resmi maç oynamayan fakat Brezilya’da bir kulüple görüşerek idmanlara çıkan Alex Teixeira, milli maçlar nedeniyle eylül ayının başında Süper Lig’e verilecek aradan sonra yavaş yavaş takıma ısındırılacak. Ligin ilk üç haftasında Alex’in forma giymesinin fiziksel açıdan imkansız olduğu öğrenilirken, teknik heyet bu süreçte yıldız oyuncuyu kondisyon olarak takım arkadaşlarının seviyesine yaklaştırmaya çalışacak. Milli arada ise Alex’i adeta kampa alacak olan teknik heyet, bu aradan sonra yetenekli futbolcuya maçlarda süre vermeye başlayacak.

Bu zaman diliminde Salih Uçan, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson gibi isimleri orta alanda hücuma dönük kullanacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, ligin 10. haftasından sonra Teixeira’yı yüzde 100 seviyeye getirmeyi planlıyor.

Menajeri müjdeyi verdi

Alex Teixeira’nın menajeri Junior Mendonza, İstanbul’a geliş tarihlerini sosyal medya hesabından açıkladı. Mendoza, kartal emojisi ve Türk bayrağı kullandığı paylaşımda, “Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor” ifadelerini kullandı.



